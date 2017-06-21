Король Саудовской Аравии назначил нового наследника

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Саудовский король Сальман бен Абдель Азиз сделал наследным принцем своего 31-летнего сына. Ранее на место главы государства был титулован Мухаммед бен Наиф. О причинах такого решения не сообщается.

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз сменил наследного принца. Вместо Мухаммеда бен Наифа им стал 31-летний сын короля Мухаммед бен Сальман, передает AFP.

Кандидатуру Мухаммеда бен Сальмана поддержал 31 из 34 членов комитета по преемственности. О причинах смены наследника не сообщается.

Кроме того, Мухаммед без Наиф указом короля лишился поста министра внутренних дел, который передали новому принцу.

12 ноября 2016 года скончался брат короля принц Турки ибн Абдель Азиз. Весной 2015 года Мухамменд без Наиф стал наследным принцем, когда Сальман бен Абдель Азиз стал королем. Тогда же Мухаммед бен Сальман получил титул заместителя наследного принца.

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