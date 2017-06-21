Порошенко отказался верить в связи Трампа с Россией

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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что его американский коллега Дональд Трамп не похож на человека, которого можно заподозрить в каких-либо особых связях с Россией. Также он назвал главы Белого дома замечательным лидером.

Президента США Дональда Трампа вряд ли можно заподозрить в каких-либо связях с Россией, уверен украинский лидер Петр Порошенко. Об этом он рассказал в интервью телекомпании Fox News, передает ТАСС.

"Мои личные впечатления таковы: он - замечательный лидер, с большой харизмой, большой политической волей. Он - большой друг Украины, который помогает мне добиться мира в моей стране", - подчеркнул Порошенко.

Накануне, 20 июня, Петр Порошенко встретился с Дональдом Трампом в Белом доме. Главными темами, как утверждают в Киеве, стали давление на Россию и законопроект о реинтеграции Донбасса. На встречу с Порошенко в графике главы Белого Дома отвели несколько минут. Тем не менее, украинский президент все равно заявил что это событие - свидетельство "фантастической" поддержки Украины со стороны американских друзей.

Ранее представители Демократической партии США неоднократно заявляли о вероятных связях Дональда Трампа и его помощников с Россией. Кроме того, заявлялось о якобы имевшем место российском вмешательстве в американские выборы.

В ответ Трамп и российское руководство опровергали эти домыслы.