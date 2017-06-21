В ДНР задержали напавших на патруль ОБСЕ людей

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В ДНР задержаны вооруженные люди, напавшие на патруль мониторинговой миссии ОБСЕ. Накануне в районе Ясиноватой к международным наблюдателям подъехал автомобиль с украинскими номерами.

Из него вышли два человека в камуфляже и с оружием в руках, рассказал "ТВ Центр". Они угрожали, сделали несколько выстрелов воздух, а затем скрылись с места происшествия. Сотрудники Министерств обороны и госбезопасности Донецкой республики задержали злоумышленников, они уже дают показания. По данным силовых структур ДНР, всё свидетельствует о том, что это была провокация, организованная украинскими спецслужбами.

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