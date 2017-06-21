Международный аэропорт в Астане получил имя "Нурсултан Назарбаев"

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Международный аэропорт Астаны переименован в честь президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Таково постановление правительства страны.

Правительство Казахстана постановило переименовать Международный аэропорт Астаны в честь президента страны Нурсултана Назарбаева. Документ опубликован в газете "Казахстанская правда".

"Переименовать Международный аэропорт Астана в Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев. Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования", - говорится в постановлении правительства.