08:29, 21 июня 2017

Международный аэропорт в Астане получил имя "Нурсултан Назарбаев"

Теги:  В мире  казахстан  назарбаев

Международный аэропорт Астаны переименован в честь президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Таково постановление правительства страны.

Правительство Казахстана постановило переименовать Международный аэропорт Астаны в честь президента страны Нурсултана Назарбаева. Документ опубликован в газете "Казахстанская правда".

"Переименовать Международный аэропорт Астана в Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев. Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования", - говорится в постановлении правительства.

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