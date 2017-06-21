Полиция Филиппин заявила о захвате заложкинов в школе
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На юге Филиппин боевики, связанные с организацией "Исламское государство", атаковали школу и взяли в заложники несколько учеников. Информации о пострадавших пока нет. Уже на протяжении месяца в регионе идут бои между террористами и правительственными войсками.
Боевики, присягнувшие на верность запрещенной в России террористической организации "Исламское государство", напали на школу на юге Филиппин и взяли в заложники несколько человек. Об этом сообщает Reuters.
Инцидент произошел в городе Пигкавайян в провинции Котабато, в центре острова Минданао. Поданным полиции, в нападении участвовало около 300 боевиков. Информации о пострадавших и погибших пока нет.
В мае президент страны Родриго Дутерте ввел военное положение в южной провинции Минданао, после того как город Марави был захвачен боевиками. Уже почти месяц правительственные войска пытаются освободить город. 10 июня Манила обратилась к США за помощью.
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