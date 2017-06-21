Филиппинские военные опровергли захват заложников в школе на юге страны

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Филиппинские военные сообщили об отступлении захвативших школу на Филиппинах боевиков. Ни один из учеников не был взят в заложники, пострадавших нет. Как сообщил представитель захвативших школу исламистов, все мирные граждане были отведены в безопасное от перекрестного огня место. Никого из них не удерживали в заложниках.

Захвата заложников в школе на юге Филиппин не было. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на филиппинских военных и представителя исламского движения.

По словам генерала филиппинских войск Рестутуто Падильи, никто из учеников школы не был взят в заложники. Исламисты в настоящее время отступили. Военные выясняют, остались ли с боевиками еще пятеро гражданских лиц.

"Они ушли, их больше нет. Школа снова безопасна. Войска находятся в режиме преследования", - заявил Падилья.

По данным очевидцев, находящихся примерно в километре от места происшествия, они слышали стрельбу. Войска запретили кому-либо приближаться.

О нападении на школу ранее сообщила полиция. По данным правоохранительных органов, около 300 вооруженных людей, включая Исламских борцов за свободу Бангсаморо (BIFF), осуществили штурм утром в среду. Как сообщил представитель BIFF, мирных жителей они увели в место, безопасное от перекрестного огня. Он также подчеркнул, что в заложниках никого не удерживали.

"Мы не похитители", - заявил представитель BIFF.

Тем временем, на юге Филиппин пятую неделю продолжаются бои между правительственными войсками и происламскими боевиками за контроль над городом Марави. Город Пигкаваян, где была захвачена школа, находится в 190 километрах от Марави. Представитель военных заявил, что инцидент с захватом учебного заведения не имеет отношения к продолжительным боям на юге Филиппин.

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