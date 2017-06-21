Путин популярнее Трампа в Восточной Европе

Теги: Политика путин трамп опрос

Президент России Владимир Путин оказался популярнее своего американского коллеги Дональда Трампа и канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Восточной Европе. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного международной исследовательской организацией "Глобсек" в семи странах. Речь идет о Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии, Словакии, Хорватии и Чехии.

Российский президент Владимир Путин, согласно данным опроса международной исследовательской организацией "Глобсек", более популярен в Восточной Европе, чем его американский коллега Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель. Об этом пишет газета "Известия".

Опрос проводился в семи странах региона. Это члены ЕС и НАТО: Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, Словакия, Хорватия и Чехия. Наибольшие симпатии к российскому лидеру испытывают граждане Болгарии (70%), тогда как Дональда Трампа уважают 37% опрошенных. На втором месте Румыния (47% и 40% соответственно), Хорватия (46% и 20%), Венгрия (44% и 29%) и Словакия (41% и 21%).

В Чехии Путин и Трамп занимают примерно одинаковые позиции с небольшим перевесом главы Белого дома (32% против 36%). А вот в Польше отдают очевидное предпочтение американскому президенту (35%) перед президентом России (10%).

Между тем, по уровню симпатии Владимир Путин обогнал и Ангелу Меркель в Болгарии, Венгрии, Словакии и Чехии.

В компании "Глобсек" отметили, что опрос проводился с февраля по апрель 2017 года путем индивидуальных интервью. Всего опрошено было 7212 человек. Выборка респондентов осуществлялась по полу, возрасту, образованию и месту жительства.

Читайте также:

Путин и президент Бразилии посетили концерт артистов балета в Большом театре

Путин оценил свободу протеста в России. Видео

Путин предостерег общественников от работы с западными властями