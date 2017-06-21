Трамп рассказал о неудачной попытке Китая повлиять на КНДР

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Дональд Трамп не увидел результата в действиях Китая по урегулированию ситуации вокруг Северной Кореи. Президент США выразил благодарность председателю КНР Си Цзиньпину за старания.

Президент США Дональд Трамп заявил, что попытки Китая повлиять на урегулирование северокорейского вопроса не увенчались успехом.

While I greatly appreciate the efforts of President Xi & China to help with North Korea, it has not worked out. At least I know China tried! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 июня 2017 г.

"Хотя я ценю попытки председателя КНР Си Цзиньпина и Китая в целом помочь с Северной Кореей, ничего не получилось. Но я знаю, что Китай попытался", - написал он в своем Twitter.

Китай должен был оказать экономическое влияние на КНДР, чтобы добиться от Пхеньяна прекращения испытаний ядерной программы.

Ранее стало известно, что Китай попросил у США 100-дневную отсрочку, чтобы оказать экономическое воздействие на Северную Корею. Впоследствии МИД Китая опроверг эту информацию, заявив, что эта отсрочка аналогична ранее утверждённому внешнеторговому плану.

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