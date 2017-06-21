Таратута: в отношениях России и США есть все признаки холодной войны

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Журналист Михаил Таратута рассказал о признаках холодной войны в отношениях России и США. По его словам, риск прямого столкновения двух стран резко повысился. Таратута отметил, что это, возможно, стало причиной приостановки рассмотрения новых санкций в отношении России.

В отношениях России и США есть все признаки холодной войны, несмотря на отсутствие разрыва в идеологиях. Об этом в эфире программы "События. 25-й час" рассказал журналист Михаил Таратута. По его словам, риск прямого столкновения двух стран резко повысился. Возможно, именно поэтому было приостановлено рассмотрение введения новых санкций в отношении России. Тем не менее, по словам Таратуты, соответствующий законопроект направлен в профильный комитет Палаты представителей, и чем все закончится пока неизвестно.

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