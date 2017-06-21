В США перевернулся грузовик с серной кислотой
В США опрокинулся грузовик, перевозивший более трех тысяч литров серной кислоты и около 380 литров топлива. Никто не пострадал. Проходит эвакуация людей в радиусе километра. Трасса, на которой произошло ДТП, перекрыта.
В американском штате Теннеси перевернулся грузовик, перевозивший более трех тысяч литров серной кислоты и около 380 литров топлива, об этом сообщает телеканал WSMV.
Rockland Road closed @WSMV pic.twitter.com/XPMmcjAe0f— Edward Burch (@EdwardBurch) 21 июня 2017 г.
Людей, находящихся в радиусе одного километра от места ЧП, эвакуировали. Трасса перекрыта, водителей просят выбирать альтернативные пути маршрута.
По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал, на месте работают аварийные бригады.