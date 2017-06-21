В США перевернулся грузовик с серной кислотой

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В США опрокинулся грузовик, перевозивший более трех тысяч литров серной кислоты и около 380 литров топлива. Никто не пострадал. Проходит эвакуация людей в радиусе километра. Трасса, на которой произошло ДТП, перекрыта.

В американском штате Теннеси перевернулся грузовик, перевозивший более трех тысяч литров серной кислоты и около 380 литров топлива, об этом сообщает телеканал WSMV.

Людей, находящихся в радиусе одного километра от места ЧП, эвакуировали. Трасса перекрыта, водителей просят выбирать альтернативные пути маршрута.

По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал, на месте работают аварийные бригады.