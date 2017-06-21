В Карелии возобновились поиски пропавших на Ладоге подростков

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В Карелии возобновились поиски трех подростков, перевернувшихся на лодке в Ладожском озере. Спасательная группировка усилена. Водолазам предстоит погружаться на глубину до 50 метров, для их реабилитации будет использоваться барокамера.

В Карелии возобновили спасательную операцию на Ладожском озере, где 19 июня перевернулась лодка с подростками, передает ТАСС.

К операции присоединились водолазы арктического спасательного учебно-научного центра "Вытегра". В настоящее время в поисках принимают участие 273 человек и 72 единицы техники, в том числе авиация.

Водолазам предстоит погружаться на большую глубину (от 30 до 50 метров), для их реабилитации будут использовать специальную барокамеру.

19 июня в заливе Импилахти на Ладожском озере опрокинулась лодка с пятью подростками - четырьмя юношами и одной девушкой. Двум парням удалось выбраться на берег самостоятельно, сейчас они находятся в больнице. Судьба трех остается неизвестной. По факту крушения лодки возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.

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