Ипотека побила рекорд в России

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Объем выданных в мае 2017 года ипотечных кредитов превысил прошлогодние показатели на 35%. Он составил более 140 миллиардов рублей. Всего с января по май 2017 года объем выданной ипотеки превысил 610 миллиардов рублей.

Объем ипотечных кредитов, выданных в мае 2017 года, составил более 140 миллиардов рублей. Это на 35% больше, чем в мае прошлого года, отметили в Агентстве ипотечного жилищного кредитования (АИЖК). Об этом пишет газета "Известия".

Эти темпы роста являются рекордными за всю историю развития ипотечного кредитования в России. Такого результата удалось добиться, несмотря на окончание государственной программы субсидирования ставок.

По словам гендиректора АИЖК Александра Плутника, роста ставок не произошло, в частности, благодаря действиям ряда банков, которые в ключевой момент завершения госпрограммы объявили о снижении ставок.

Решающим для всего квартала стал март. Объем выдачи оказался выше ожиданий. А в апреле-мае эта тенденция закрепилась.

Всего за первые пять месяцев 2017 года объем выданной ипотеки превысил 610 миллиардов рублей. Темпы роста в годовом исчислении составили 11%.