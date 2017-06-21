Стала известна повестка встречи Контактной группы в Минске

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В среду в Минске состоится встреча Контактной группы по урегулированию украинского конфликта. По словам пресс-секретаря постпреда Украины Дарьи Олифер, главными темами переговоров станут вопросы безопасности и обмен пленными.

Контактная группа обсудит в Минске вопросы безопасности и обмен пленными. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря постпреда Украины Леонида Кучмы Дарью Олифер.

"Сегодня в Минске состоится заседание Трехсторонней контактной группы. Основные темы повестки дня: освобождение заложников и вопросы безопасности", - сказала она.

В то же время представитель самопровозглашенной Луганской народной республики на переговорах Родион Мирошник заявил агентству ТАСС, что прорывов от встречи в Минске ждать не стоит. По его мнению, Киев будет затягивать обсуждение основных вопросов в рамках Контактной группы.

"Вероятнее всего, представители Киева будут откровенно затягивать переговоры, стремясь этот процесс сделать бессрочным и безрезультативным. От заседания как рабочих групп, так и Контактной группы, вряд ли стоит ждать существенных прорывов", - сказал он.

По его словам, представителям Киева нечего представить в Минске, так как полученные Петром Порошенко в Вашингтоне указания пока не переданы переговорщикам. Кроме того, закон о деоккупации Донбасса пока не написан, и по своей сути он противоречит минским договоренностям.