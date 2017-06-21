Курс евро превысил 67 рублей впервые с декабря 2016 года

Теги: Экономика доллар рубль евро

Курс евро на торгах Московской биржи превысил 67 рублей. Это произошло впервые с 9 декабря 2016 года. В свою очередь, доллар вырос на 52 копейки и составил 60,15 рубля.

Курс евро в ходе торгов Московской биржи вырос на 67 копеек по сравнению с закрытием предыдущих торгов, дойдя до отметки в 67,01 рубля. Это произошло впервые с 9 декабря 2016 года, сообщает ТАСС.

Между тем, курс доллара вырос на 52 копейки и составил 60,15 рубля. Американская валюта впервые превысила отметку в 60 рублей с 2 февраля 2017 года.

Доллар и евро дорожают на фоне дешевеющей нефти. За баррель марки Brent дают 45,5 доллара. Эти показатели равны минимуму с ноября 2016 года.