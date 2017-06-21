В Соликамске пьяный мужчина зарубил топором четырехлетнего сына

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В одной из квартир в городе Соликамске 31-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, зарубил топором своего четырехлетнего сына. По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего. Решается вопрос об аресте подозреваемого.

В Соликамске 31-летний мужчина зарубил топором собственного четырехлетнего сына. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Убийство произошло в ночь на среду в квартире подозреваемого. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. По факту убийства малолетнего возбуждено уголовное дело.

"По данным следствия, в ночь на 21 июня 2017 года в своей квартире мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни нанес своему сыну множественные удары топором по голове. От полученных ранений мальчик скончался на месте", - рассказали в СКР.

В настоящее время решается вопрос об аресте подозреваемого. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.