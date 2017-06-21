В столичном регионе до конца недели будет холодно и сыро

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В Москву вернулась холодная и дождливая погода, она продержится до конца недели. В среду воздух прогреется до 19 градусов. Объявлено штормовое предупреждение в связи с порывами ветра до 20 метров в секунду.

В среду, 21 июня, в Московском регионе ожидается сильный ветер с порывами от 15 до 20 метров в секунду, об этом сообщает портал "Метеоновсти".

В столице воздух прогреется до 19 градусов, по области - до 21 градусов. Во второй половине дня ожидаются кратковременные дожди. Накануне столичное МЧС также предупредило о шквалистом ветре и дожде.

Синоптики сообщают, что по-настоящему летней погоды не стоит ждать до конца недели. Это происходит из-за того, что столичный регион находится под воздействием циклонов и атмосферных фронтов, которые мешают возврату теплой погоды.