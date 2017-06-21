Следователи проверяют медиков, отказавшихся принять роды на Ставрополье

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На Ставрополье следователи выясняют обстоятельства скандала. Он разгорелся в одной из районных больниц. По информации местных СМИ, врачи не стали оказывать бесплатную помощь женщине при родах и отправили её в другое медучреждение. В результате девочка, которая появилась на свет, получила многочисленные травмы.

Маленькая девочка тихо посапывает на маминых руках. В семье Муртазалиевых появления первенца ждали, как чуда. Теперь, как чуда, ждут операцию, которая поможет исправить родовые травмы, рассказал "ТВ Центр".

"Нас подключили к капельницам, антибиотикам. Мы вот месяц пролежали, лечились", - пояснила мать ребенка Лейла Муртазалиева.

Легкая беременность, но тяжелые роды. Все выяснилось в самый неподходящий момент, когда у роженицы отошли воды. Оказалось, что ребенок в утробе лежит неправильно и шея обвита пуповиной. В таком случае показано кесарево сечение. Но в Изобильненской больнице, куда поступила женщина, предложили самой выбрать, как рожать. Способа два – платный и бесплатный.

"Прозвучала фраза: "Ну, ты понимаешь, что будет кесарево, и нужно за это дело отблагодарить". После чего прозвучало: "А сколько ты можешь дать?". Я ей ответила, что я могу 7 тысяч дать. Маркарян спросила Гончарову – устраивает ли такая цена. После чего Маркарян с Гончаровой улыбнулись и сказали – нет", - рассказала мать.

Поступив в 3 часа ночи, рожающая женщина ждала акушерской помощи восемь часов. Врачи кесарево сечение не делали. Зато быстро собрали документы для отправки роженицы в Ставропольский краевой клинический перинатальный центр, не указав в карте, что у женщины схватки и уже давно отошли воды.

"Они начали расспрашивать, почему они вовремя не оказали, почему так вовремя не сделали?! Я объяснила ситуацию", - пояснила Лейла Муртазалиева.

Проехав 80 километров в машине скорой, женщину отправили рожать самостоятельно. После появления на свет девочка провела четыре дня в реанимации. Множественные травмы, вывих плеча, порок сердца и паралич правой стороны тела. Таков результат халатности акушеров местной больницы. Все, что смогла сделать молодая мама, так это написать заявление в прокуратуру о вымогательстве денег за оказание медицинской помощи.

"В апреле жительница поселка Передовой Изобильненского района обратилась в Изобильненскую ЦРБ за оказанием медицинской помощи при родах. При этом врачи потребовали денежное вознаграждение. А когда узнали об отсутствии у нее достаточного количества денег, не приняли у нее роды, а отправили в медучреждение в город Ставрополь. Органами СК России по Ставропольскому краю начата доследственная проверка в отношении медицинских работников геникологического отделения Изобильненской ЦРБ", - заявила старший помощник руководителя СУ СКР по Ставропольскому краю по взаимодействию со СМИ Екатерина Данилова.

По ее итогам будет принято процессуальное решение. Семья Муртазалиевых ждет первой операции. И копит деньги, чтобы исправить многочисленные родовые травмы маленькой дочери.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр"