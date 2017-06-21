Жители Крыма получили сертификаты на улучшение жилищных условий
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В Крыму десятки многодетных семей получили специальные денежные сертификаты. Эти документы дают право значительно улучшить жилищные условия при покупке квартиры или строительстве дома.
Размер денежной выплаты зависит от количества детей, пояснил "ТВ Центр". Так, например, семья из пяти человек получит более 3 миллионов рублей. В следующем году правительство города планирует увеличить количество участников программы-поддержки.