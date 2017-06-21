В Артеке пройдет 25-й Международный детский кинофестиваль

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Посмотреть лучшие мировые фильмы и освоить кинопрофессии. Этим летом в Крыму пройдёт 25-й Международный детский фестиваль "Алые паруса Артека".

Подробности кинофорума обсудили на пресс-конференции в Москве, рассказал "ТВ Центр". В юбилейной программе – художественные и анимационные ленты из Великобритании, Индии, США и России. В течении 10 дней – артековцы будут учиться у известных режиссёров и снимать короткометражные фильмы. Как говорят организаторы, главная цель фестиваля – сохранить национальную культуру и познакомить детей с лучшими достижениями кинематографа.

"Правительство Москвы, конечно же, поддерживает этот кинофестиваль уже многие годы. Кроме того, мы считаем, что проведение фестиваля в Крыму – это еще один элемент сотрудничества Москвы и Крыма. В прошлом году мы заключили соглашение между Крымом и Москвой об экономическом и культурном сотрудничестве. Поэтому данное мероприятие – фестиваль "Алые паруса", как раз – это реализация данного соглашения", - отметил руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей столицы Виталий Сучков.