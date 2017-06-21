В музее ВОВ в Москве прошел торжественный вечер "Все для фронта, все для Победы"

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"Всё для фронта, всё для Победы!". Торжественный вечер под таким названием состоялся в Центральном музее Великой Отечественной войны в Москве.

Чествовали ветеранов-тружеников тыла, без которых был невозможен разгром немецко-фашистских захватчиков, рассказал "ТВ Центр". Говорили о том, как важно сохранять обелиски и монументы, посвящённые погибшим в годы войны рабочим столичных предприятий. Для гостей выступили творческие коллективы. Они исполнили песни военных лет. А после концерта всех желающих угощали солдатской кашей. Памятная акция прошла уже в третий раз. Её организовала Московская федерация профсоюзов.