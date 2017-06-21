В Мурманской области выпал снег

Сорванные крыши домов, затопленные дороги и десятки аварий на электросетях. Непогода сразу в нескольких российских регионах. Из-за постоянных ливней в Северной Осетии введён режим чрезвычайной ситуации. Сильнейший паводок размыл дороги и несколько мостов. Сотни людей оказались в водной ловушке. Тем временем северо-запад России заметает снегом. Температура опустилась до нулевых отметок.

Стремительно прибывать вода в горных реках Северной Осетии стала еще ночью, рассказал "ТВ Центр". В итоге наутро мощным потоком снесло бетонный мост в поселке Биразанг. От большой земли оказались отрезаны несколько частных домов и более 50 человек – в основном, отдыхающие на местной турбазе. Спасать их начали с помощью тросов. В первую очередь, детей.

Аварийные работы сотрудники МЧС сейчас ведут еще в трех поселках Алагирского района республики. Почти две тысячи человек из-за схода селя остались без газа, воды и электричества – коммуникации унесло течением, восстановить их обещают только к вечеру.

Из-за непогоды закрыта Транскавказская магистраль – единственная дорога, которая соединяет Россию с Южной Осетией. Хотя и в Поволжье ездить тоже небезопасно.

Кадры с видеорегистратора, как из фильмов ужасов. В Тольятти мощным порывом ветра снесло крышу одного из торгово-офисных центров. Площадь разрушений – 500 квадратных метров. Обломки повредили сразу восемь автомобилей, лишь чудом никто не погиб.

Стихия свирепствовала и в Курганской области. В одном из сел объявлен режим чрезвычайной ситуации. Там как минимум 25 домов теперь нуждаются в срочном ремонте. На помощь к жителям ликвидировать последствия выдвинулась аэромобильная группировка МЧС. Спасатели расчищают улицы и наводят порядок во дворах.

"Восстанавливаются кровли домов, убирается мусор с придомовых территорий. Имущество и оборудование группировки позволяет выполнять поставленные задачи в полном объеме", - пояснил старший аэромобильной группировки ГУ МЧС по Курганской области Евгений Короблин.

Сразу несколько регионов по всей России накрыли мощные ливни. В Барнауле вместо дорог – полноводные реки. Вплавь пришлось пуститься даже полиции. А движение общественного транспорта оказалось парализовано. Потоп и на улицах Казани. Интернет наводнили народные репортажи.

А в северные регионы посреди лета неожиданно пришла зима. Мурманскую область замело снегом – тут даже кот смотрит за окно с недоверием. Так и не скажешь, что на дворе уже третья декада июня. На улице с лопатой одинокий коммунальщик – система ЖКХ опять оказалась не готовой к бурану, в отличие от местных жителей.

Мощный атмосферный фронт накрыл Кировск, Мончегорск, Заполярный, и, по прогнозам синоптиков, отступать пока не намерен. Единственной надеждой на то, что снег все же растает, стал фонтан, который не прекратил бить ключом даже в замерзающем пруду.

Борис Иванин, Илья Титов, "ТВ Центр"