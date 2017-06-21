Совет национальный безопасности Бельгии собрался после теракта

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В Бельгии после теракта на железнодорожном вокзале на экстренное заседание собрался Совет Безопасности королевства. Премьер-министр поблагодарил спецслужбы за оперативную работу. Именно благодаря им удалось избежать жертв. Личность террориста уже установлена, полиция разбирается в мотивах преступления.

Взрывное устройство сработало поздним вечером у касс Центрального вокзала бельгийской столицы, напомнил "ТВ Центр". Самоподрыв совершил террорист-смертник. Взрыв был небольшой мощности, но на месте произошло возгорание, повалил дым. Люди, находившиеся поблизости, бросились в разные стороны. И хотя никто из них не пострадал, в центральном вестибюле началась паника.

По сообщениям свидетелей, сам преступник занервничал, после того, как к нему стал приближаться военный патруль. Мужчина вызвал подозрения у стражей порядка, когда они увидели провода, торчавшие из-под его одежды. И он привёл в действие бомбу. В следующую секунду военные открыли огонь на поражение.

"Подозреваемый был нейтрализован военными, которые были на Центральном вокзале, сразу же после взрыва. Других жертв нет. Этот инцидент мы считаем терактом. Идёт расследование", - рассказал представитель прокуратуры Бельгии Эрик ванн дер Сипт.

Чуть позже на вокзале прогремел ещё один взрыв. Но это уже работали сапёры. Они уничтожили подозрительную сумку, которую, предположительно, оставил смертник.

Людей начали эвакуировать с вокзала сразу же после взрыва. На место прибыли усиленные отряды полиции. Перекрыли вокзальную площадь.Оцеплены и соседние с вокзалом кварталы. С центральной площади Гран-Пляс людей тоже убрали. Движение железнодорожных составов и наземного транспорта в районе центрального вокзала прекращено. Пассажиров даже снимали с поездов прямо в туннелях.

Сам террорист в тяжелейшем состоянии был доставлен в больницу, где вскоре скончался. По описаниям очевидцев, это был мужчина со смуглым цветом кожи, одетый в белую куртку и джинсы.

"Я как раз подходил к платформе, когда увидел человека, который кричал что-то. Что-то о джихаде, о чём-то таком. В какой-то момент он прокричал "Аллаху акбар!" и подорвал маленькую сумку, которая у него была. Люди начали разбегаться. Я бросился к своим коллегам, чтобы поднять тревогу, чтобы они начали эвакуацию", - рассказал сотрудник железнодорожной службы Николя ванн Херревеген.

Полицейские говорят, что личность преступника установлена, но его имя пока не называют в интересах следствия. Министр внутренних дел сообщил, что террорист собирался взорвать заряд большей мощности, но не успел. Через полтора часа после теракта рядом с площадью Гран-Пляс снова объявлена эвакуация. Жителей нескольких домов попросили срочно покинуть свои квартиры, полиция проверяла подозрительную машину. Но на этот раз тревога ложная. Власти решили не повышать общий уровень террористической угрозы в стране. Она сейчас сохраняется на третьем, предпоследнем уровне. Несмотря на то, что на этот раз масштабной трагедии удалось избежать, премьер-министр Шарль Мишель утром собрал Совет национальной безопасности.

"ТВ Центр"