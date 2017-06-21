ЕС намерен проработать механизм автоудаления экстремистских материалов

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Евросоюз собирается проработать механизм автоматического удаления террористического и экстремистского материала из социальных сетей.

Глава Европейского совета Дональд Туск призвал страны ЕС разработать механизм по оперативному удалению запрещенных материалов в интернете, передает РИА Новости.

По его словам, террористическая пропаганда наиболее сильна в течение первых нескольких часов после появления в интернете. В связи с этим необходимо разработать инструменты, которые смогли бы автоматически распознавать экстремистский или террористический материал и блокировать его.

Обсуждение этого вопроса состоится на саммите ЕС в Брюсселе 22-23 июня.