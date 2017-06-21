В администрации Кузбасса рассказали о перенесшем операцию Тулееве

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В пресс-службе администрации Кемеровской области подтвердили информацию, согласно которой, губернатору региона Аману Тулееву была проведена операция на позвоночнике. Ранее депутат Госдумы Антон Горелкин сообщил, что руководитель области проходит реабилитацию.

Губернатору Кемеровской области Аману Тулееву провели операцию на позвоночнике. Об этом заявили в пресс-службе областной администрации, передает ТАСС.

"Губернатору Кемеровской области, действительно, была проведена операция на позвоночнике", - отметили в пресс-службе областной администрации.

Ранее 20 июня депутат Госдумы от Кемеровской области Антон Горелкин сообщил, что 73-летний Аман Тулеев проходит реабилитацию после проведенной операции. При этом он сослался на собственные источники информации из региона.

Аман Тулеев возглавляет Кемеровскую область с июля 1997 года.