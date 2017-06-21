Исторические здания около станций МЦК украсят подсветкой

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МЦК получит единую световую концепцию. Около 30 исторических зданий вдоль кольца будут подсвечиваться в вечернее и ночное время белым цветом холодного и теплого оттенков.

Более 50 исторических построек вдоль Московского центрального кольца (МЦК) в ночное время будут подсвечиваться белым цветом. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

"До конца этого года более 50 исторических зданий вдоль Московского центрального кольца (МЦК) украсят светодиодной подсветкой. Большая часть этих домов — памятники архитектуры", - говорится в сообщении.

Более 30 зданий, которые украсят подсветкой, имеют статус объектов культурного наследия. В прошлом году они были отреставрированы. Всего архитектурно-художественную подсветку получат объекты 15 исторических станций вблизи платформ МЦК, таких как "Андроновка", "Угрешская", "Кутузовская", "Лихоборы", "Владыкино", "Ростокино", "Белокаменная", "Лефортово", "Кожухово", "Пресня", "Серебряный бор", "Черкизово", "Канатчиково", "Воробьевы горы" и "Подмосковная".

"В вечернее и ночное время они будут подсвечиваться белым цветом холодного и теплого оттенков. То же цветовое решение планируется применить и при подсветке 16 железнодорожных мостов МЦК. Таким образом, Московское центральное кольцо получит единую световую концепцию", — приводятся в сообщении слов заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.

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