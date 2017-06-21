Число жертв майского урагана в Москве возросло до 18 человек

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До 18 возросло число жертв майского урагана в Москве. 56-летний мужчина скончался в больнице. Также в столичных больницах остаются пятеро пострадавших во время урагана.

Мужчина, пострадавший 29 мая во время урагана в Москве, скончался в одной из столичных больниц. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на экстренные службы города.

Собеседник агентства отметил, что 56-летний мужчина находился в крайне тяжелом состоянии. Врачи не смогли спасти ему жизнь.

По его словам, сейчас в московских больницах остаются пятеро пострадавших во время урагана. Из них двое мужчин, две женщины и трехлетний ребенок. Все они находятся в удовлетворительном состоянии или состоянии средней тяжести.

Информацию о 18-м погибшем подтвердили в столичном департаменте здравоохранения, пишет ТАСС. "Врачи боролись за жизнь мужчины, однако спасти его не удалось", - сказал сотрудник пресс-службы.

Таким образом, число жертв урагана возросло до 18 человек. Из них 12 погибли в столице и еще шесть - в Подмосковье. Пострадали около 200 человек.