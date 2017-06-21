Путин продлил полномочия Титова на посту бизнес-омбудсмена

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Полномочия Бориса Титова на посту уполномоченного по правам предпринимателей продлены. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении полномочий Бориса Титова на посту уполномоченного по правам предпринимателей.

Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В нем говорится, что с 22 июня 2017 года Борис Титов будет вновь назначен бизнес-омбудсменом.

Изначально Борис Титов стал уполномоченным по защите прав предпринимателей 22 июня 2012 года.