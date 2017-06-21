Истребитель НАТО подлетел к самолету Шойгу над Балтикой, но его отогнал Су-27
Истребитель НАТО F-16 намеревался подлететь на близкое расстояние к самолету главы Минобороны России Сергея Шойгу, но российский истребитель Су-27 помешал этому. Инцидент произошел над нейтральными водами Балтийского моря.
Самолеты НАТО собирались сопроводить лайнер министра обороны России Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, передает ТАСС.
Один из истребителей Альянса F-16 попытался подлететь к самолету Шойгу, но российский истребитель Су-27 встал между ними и отогнал F-16.
Глава Минобороны направлялся в Калининград. Там он проведет выездное заседание коллегии военного ведомства по вопросам безопасности на Западном стратегическом направлении.