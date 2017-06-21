12:23, 21 июня 2017

В Тушине мужчина погиб под колесами электрички

Теги:  поезд  Происшествие  смерть

Мужчина погиб под колесами электрички в Тушине. Поезд сбил его в тот момент, когда он пытался залезть на платформу. В итоге сейчас движение электропоездов Рижского направления Московской железной дороги из столицы задерживается.

На железнодорожной станции Тушино в Москве погиб мужчина. Он пытался залезть на платформу перед движущимся поездом, но не успел этого сделать, передает ТАСС.

Трагедия произошла утром 21 июня. Сотрудники правоохранительных органов сейчас выясняют обстоятельства произошедшего.

В настоящий момент движение электропоездов Рижского направления Московской железной дороги (МЖД) из столицы задерживается. 

Другие новости

В других СМИ