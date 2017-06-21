В Тушине мужчина погиб под колесами электрички

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Мужчина погиб под колесами электрички в Тушине. Поезд сбил его в тот момент, когда он пытался залезть на платформу. В итоге сейчас движение электропоездов Рижского направления Московской железной дороги из столицы задерживается.