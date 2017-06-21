Кремль с сожалением воспринял новые антироссийские санкции

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В Кремле с сожалением отнеслись к новым санкциям США против России, посетовали на отсутствие конструктивизма в действиях американской администрации и недостаток политической воли в решении украинского кризиса.

Спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал введение новых антироссийских санкций США, заявив, что Москва восприняла их с сожалением, сообщает "Интерфакс".

По словам пресс-секретаря Путина, этот шаг американской администрации говорит о том, что Вашингтон не хочет идти на конструктивный диалог и искать решение украинского вопроса.

"Санкции восприняли с сожалением. С сожалением того, что пока продолжается ставка на санкционную риторику, далекую от конструктивизма, а главное - далекую от реальной демонстрации политической воли на урегулирование той проблемы, которую мы имеем вокруг Украины", - подчеркнул Песков.

20 июня США расширили санкционный список против России и внесли в него 19 человек и 19 организаций в связи с конфликтом на Украине. В МИД заявили об ответных мерах на расширение санкций.

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