В Кремле отказались оценивать встречу Порошенко и Трампа

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В Кремле не собираются давать оценку встрече президентов США и Украины Дональда Трампа и Петра Порошенко, заявил Дмитрий Песков. По его словам, это "ремесло для украинских политологов и для американских наблюдателей". При этом, он подчеркнул, что Киев мог получить сигнал о необходимости выполнения Минских договоренностей.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не будет давать оценку состоявшейся во вторник встрече украинского лидера Петра Порошенко и главы Белого дома США Дональда Трампа. Об этом сообщает ТАСС.

"Это не наше дело давать оценку состоявшимся переговорам президента Порошенко с вице-президентом США Пенсом и встрече президента Порошенко с президентом Трампом. Это ремесло для украинских политологов и для американских наблюдателей", - сказал он.

"Мы приветствовали бы, если бы в результате этих контактов Киев получил сигнал о необходимости выполнения Минских договоренностей", - добавил представитель Кремля.

Петр Порошенко встретился с Дональдом Трампом в Белом доме 20 июня. Главными темами, как утверждают в Киеве, стали давление на Москву, а также законопроект о реинтеграции Донбасса. На встречу с Порошенко в графике главы Белого Дома отвели несколько минут. Тем не менее, украинский президент все равно заявил что это событие - свидетельство "фантастической" поддержки Украины со стороны американских друзей.

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