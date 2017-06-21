Песков прокомментировал инцидент с истребителем НАТО и самолетом Шойгу

Теги: Политика путин нато шойгу самолет песков россия

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не знает, доложено ли Владимиру Путину об инциденте с подлетом истребителя НАТО к самолету министра обороны Сергея Шойгу. По его словам, этот вопрос нужно задать Минобороны.

Об инциденте с самолетом Сергея Шойгу над Балтикой президенту должно доложить Министерство обороны. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Журналисты задали ему вопрос о том, доложено ли президенту о приближении к самолету министра обороны истребителя НАТО.

"Не знаю пока, не могу вам сказать, это нужно, наверное, в Минобороны спрашивать", - передает слова Пескова агентство "РИА Новости".

Как сообщалось ранее, истребитель НАТО F-16 намеревался подлететь на близкое расстояние к самолету главы Минобороны России Сергея Шойгу, но российский истребитель Су-27 помешал этому. Инцидент произошел над нейтральными водами Балтийского моря.

Читайте также:

Истребитель НАТО подлетел к самолету Шойгу над Балтикой, но его отогнал Су-27