13:09, 21 июня 2017

Госпитализирован супруг Елизаветы II

Теги:  В мире  великобритания  монарх  госпитализация

В Букингемском дворце сообщили о госпитализации герцога Эдинбургского Филиппа - супруга королевы Елизаветы II. Его доставили в больницу в качестве "меры предосторожности".

Супруг королевы Великобритании Елизаветы II, герцог Эдинбургский Филипп помещен в больницу. Об этом сообщила вещательная корпорация BBC со ссылкой на Букингемский дворец.

В сообщении говорится, что госпитализация герцога совершена в качестве "меры предосторожности". Его лечат от инфекции, обусловленной предшествующим состоянием.

Другие новости

В других СМИ