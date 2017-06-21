Госпитализирован супруг Елизаветы II
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В Букингемском дворце сообщили о госпитализации герцога Эдинбургского Филиппа - супруга королевы Елизаветы II. Его доставили в больницу в качестве "меры предосторожности".
Супруг королевы Великобритании Елизаветы II, герцог Эдинбургский Филипп помещен в больницу. Об этом сообщила вещательная корпорация BBC со ссылкой на Букингемский дворец.
В сообщении говорится, что госпитализация герцога совершена в качестве "меры предосторожности". Его лечат от инфекции, обусловленной предшествующим состоянием.