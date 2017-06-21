Летняя погода вернется в Москву в начале следующей недели

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Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что теплая погода может вернуться в Москву только в начале следующей недели. По его словам, 26 июня, температура воздуха в столичном регионе прогреется до 21-22 градусов.

Москвичи могут ждать возвращения летней погоды только в начале следующей недели. Об этом заявил директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает Агентство "Москва".

По его словам, температура воздуха 6-11 градусов тепла ночью и 15-17 градусов днем сохранится до конца недели. И только в понедельник, 26 июня, в столице ожидается повышение дневной температуры до 21-22 градусов.

В Гидрометцентре отмечают, что июнь 2017 года холоднее нормы на 2-2,5 градуса.

Ранее портал "Метеоновости" сообщал, что в столицу вернулась холодная и дождливая погода, которая продержится до конца недели. В среду воздух прогреется до 19 градусов. Кроме того, объявлено штормовое предупреждение в связи с порывами ветра до 20 метров в секунду.