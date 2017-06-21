Девочка с огромным чемоданом хотела в одиночку уехать из Сочи в Калининград

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Полиция остановила восьмилетнюю девочку с дамской сумочкой и огромным чемоданом на железнодорожной платформе Адлер (Сочи). Девочка намеревалась в одиночку отправиться на летние каникулы к бабушке в Калининград.

На железнодорожной платформе Адлер (Сочи) транспортная полиция остановила восьмилетнюю девочку с дамской сумочкой и огромным чемоданом. Об этом сообщается на сайте УТ МВД России по ЮФО.

Сначала школьница рассказала, что на вокзале ее ждут родители, но это оказалось неправдой. Ее доставили в подразделение по делам несовершеннолетних. Там полицейские выяснили, что родители уделяют девочке мало времени и поэтому она решила поехать на летние каникулы к бабушке в Калининград.

С ребенком провели профилактическую беседу и отвезли к матери. Девочка пообещала, что больше не будет пытаться убежать из дома.

В апреле 2016 года 11-летняя девочка, преодолев несколько уровней контроля в аэропорту "Внуково", без билета и без взрослых улетела из Москвы в Петербург.