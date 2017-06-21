Путин намерен подписать ряд совместных документов с президентом Бразилии

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Владимир Путин в Кремле принимает своего бразильского коллегу Мишела Темера, который прибыл в Россию с официальным визитом.

На высшем уровне обсуждают двусторонние отношения России и Бразилии, отметил "ТВ Центр". Особое внимание лидеры уделят расширению торгово-экономических связей, укреплению сотрудничества в культурной и гуманитарной сферах. На повестке также ключевые региональные и международные темы. По итогам переговоров состоится подписание ряда совместных документов.

"Наши отношения имеют глубокие корни. В следующем году исполняется 190 лет с момента установления дипломатических отношений между нашими странами. Бразилия является одним из наших приоритетных и наиболее важных партнеров в Латинской Америке. Мы работаем во всех организациях, особо отмечаем наше взаимодействие в БРИКС. К сожалению, у нас упал товарооборот, но в этом году за первые четыре месяца уже рост свыше 30 процентов. У нас будет возможность поговорить по всем этим направлениям. Очень рад вас видеть, добро пожаловать", - поприветствовал коллегу Путин.

"Господин президент, я очень рад вновь встретиться с вами, поскольку в последний раз мы виделись в Индии во время саммита БРИКС. У России и Бразилии много общего – огромные территории, население. Экономики наши тоже объединяет много схожих черт", - отметил Темер.

Ранее Мишел Темер встретился с премьер-министром Дмитрием Медведевым. Главным вопросом обсуждения стало партнёрство России и Бразилии. Медведев заявил, что странам необходимо наращивать товарооборот и обмениваться экономическим опытом. А глава Бразилии подчеркнул важность присутствия российских инвесторов в экономике республики.