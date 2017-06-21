Госдума приняла поправки в бюджет 2017 года

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Депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении поправки в бюджет 2017 года. Изменения направлены на улучшение экономических показателей.

Как сообщил "ТВ Центр", согласно коррективам, доходы увеличатся более чем на триллион рублей, в результате дефицит бюджета снизится до двух с небольшим процентов ВВП. В новой версии главного финансового документа снижен прогноз по инфляции. Ожидается, что к концу года она составит менее четырёх процентов. По словам парламентариев, первая и главная задача закона – зафиксировать начало экономического роста в России.

"Более 25 миллиардов рублей – дополнительная поддержка промышленности, 35 миллиардов – дополнительная поддержка села. Регионы получают 13 миллиардов. Из них 3 – это поддержка с точки зрения сбалансированности бюджетов, а 10 – это дополнительно к тем десяти, которые уже были. Это гранты на темпы экономического роста. Их получат те регионы, которые будут обеспечивать рост налоговой базы, рост налогового потенциала, те, которые обеспечат более высокий экономический рост", - пояснил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.