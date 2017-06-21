У стен Кремля в столице раскинулась тундра

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Тайга в центре Москвы. В Зарядье высаживают сотни деревьев и кустарников, причём, из самых разных заповедных мест страны. А ещё прокладывают каменистые дорожки, так что совсем скоро горожане смогут прогуляться по великолепному парку, который раскинется от Кремля до Никольской улицы. Ну и главное – сейчас строители доводят до совершенства Парящий мост.

Буквально у стен Кремля, в Зарядье раскинулась тундра, рассказал "ТВ Центр". Северные ландшафты – растительность, как и положено, скупая: можжевельник, ивы. Совсем недавно появились древние валуны. Приехали из Карелии. Уникальные экземпляры из дикой природы. Обросшие мхами и лишайниками. Целая история была – найти их, отобрать, привезти. Валуны весьма внушительных размеров, а весом по шесть-восемь тонн. Эта северная зона формируется одной из последних в парке. Каждый день подсыпают, разравнивают почву – ей вообще специалисты придают большое значение.

"У нас очень по-серьезному подобраны все почвы, потом, выбраны временные границы посадок. Мы подобрали самые лучшие периоды посадок. У нас по крайней мере, практически, всё, что высажено, наверное, процентов на девяносто девять прижилось", - рассказала гендиректор строительной компании Гульнара Мустафина.

Прекрасно себя чувствуют высаженные еще зимой берёзы, ели и сосны. Уже на новом месте цветут сирень, липа, шиповник. А на следующей неделе по всему парку начнут высаживать многолетние травы и цветы - всего их будет порядка трехсот тысяч. Впрочем, уже и так все павильоны и Медиацентр, и Ледяная пещера, и кафе надежно спрятаны под зелёными террасами парка.

"Завершены все строительные работы на данной площадке, идет высадка деревьев, идет монтаж, пусконаладка оборудования, медийного оборудования, закончены практически работы строительные по парковочному пространству, идет благоустройство всей территории", - отметил заммэра Москвы Марат Хуснуллин.

Один из самых удивительных объектов парка, безусловно – Парящий мост. Все монолитные работы по нему уже завершены, сейчас устанавливают металлические консоли, скоро будут укладывать деревянный пешеходный настил. Что касается безопасности, строители утверждают – на мосту предусмотрели всё.

"Там будет стеклянное ограждение на стойках, оно будет порядка полутора метров, то есть человек гуляющий, ему никак оно мешаться не будет. Будет отличный обзор на Красную площадь", - отметил руководитель строительства АО "Мосинжпроект" Владимир Гудымов.

Зарядье вообще станет частью большой прогулочной пешеходной зоны – от Кремля до Никольской улицы.

"Мы уже начали соединяться с городскими дорогами вокруг, сейчас активная стадия прокладки инженерных коммуникаций, подключения к городским коммуникациям, и уже приступили даже к мощению", - рассказал Владимир Гудымов.

Стройка не останавливается ни днем, ни ночью. В Зарядье сейчас работает три тысячи человек. Уже блестит стеклянными фасадами и здание филармонии. Его начали укрывать так называемой "стеклянной корой". Под этим оригинальным куполом с солнечными батареями появится зимний сад. Филармонию, правда, откроют лишь в 2018 году. А прогуляться по новым ландшафтным пространствам - тайге, тундре, степям, сделать селфи на Парящем мосту можно будет в начале сентября, ко Дню города. Впрочем, первые – пернатые – посетители парк уже оценили. В нём вовсю поют соловьи.

Юлия Богоманшина, Дмитрий Иванов, Роман Лагунов, "ТВ Центр"