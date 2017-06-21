Врачи Боткинской больницы с начала года вернули зрение пяти тысячам пациентам

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Пять тысяч операций сделали в этом году офтальмологи Боткинской больницы. Каждая из них играет очень важную роль в жизни пациента, сохраняя или возвращая ему зрение. Совсем недавно возможность снова видеть мир московские врачи подарили женщине, которая, как казалось, ослепла навсегда.

Она наконец-то может не только перебирать страницы, но и читать любимые книги, отметил "ТВ Центр". Казалось, возможность видеть для Анжелы Мусиенко исчезла навсегда. Свой диагноз – осложненную катаракту обоих глаз – пациентка сначала списывала на возраст, но позже выяснилось: зрение упало на фоне приема гормональных препаратов, причем настолько, что женщина практически ослепла. Надежду снова увидеть белый свет ей подарили офтальмологи Боткинской больницы.

"Вижу хорошо, если я закрываю глаз прооперированный, то у меня опять все в тумане, а с этим глазом прооперированным вижу хорошо, вас вот вижу", - рассказала Анжела Мусиенко.

Лечение такой сложной катаракты проводится поэтапно. Сначала оперируют один глаз, через месяц – другой. Так возможность видеть возвращают тем, кого раньше считали безнадежно ослепшими. Российские офтальмологи называют это не чудом, а плановой операцией. И таких, только в Боткинской больнице, каждый месяц проводится более полутысячи. Суть манипуляции – замена мутного хрусталика пациента на искусственный, прозрачный.

"Через маленькие разрезы аккуратно удаляется ядро хрусталика, промывается передняя камера и туда же имплантируется капсульный мешок - искусственная линза", - рассказала исполняющая обязанности заведующей офтальмологическим отделением ГКБ имени Боткина Ольга Яничкина.

Сама операция длится каких-то пять минут, но врачии, можно сказать, переворачивают жизнь пациента. Осложнений после подобных вмешательств у больных, как правило, не возникает. С искусственным хрусталиком человек перестаёт испытывать трудности со зрением.

"Экстракция катаракты считается жемчужиной глазной хирургии, потому что это основное заболевание, когда человек пришел слепой, а уходит зрячий. И все хирурги любят эти операции, потому что эффект очень хороший и операция благодарная", - отметила заведующая офтальмологической клиникой ГКБ имени Боткина Гкльжияна Аржиматова.

Благодарность офтальмологам пациенты выражают и потому, что подобные операции в рамках обязательного медицинского страхования в Москве проводятся абсолютно бесплатно. К слову, эта была пятитысячной за год. Именно столько человек смогли заново взглянуть на окружающий мир.

Елена Сахно, Павел Суменков, Максим Берлов, "ТВ Центр"