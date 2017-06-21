В Подмосковье задержали ограбившего женщину на 2,5 миллиона рублей преступника

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В Подмосковье полиция задержала мужчину, который украл у молодой женщины крупную сумму. Они оба оказались вечером на пустынной улице, и он просто не смог не воспользоваться такой "удачной" ситуацией. А вот зачем девушка решила прогуляться в темноте с сумкой, где лежали 2,5 миллиона рублей – загадка.

Дом предполагаемого налетчика брали практически штурмом, несмотря на лай собак во дворе и наглухо закрытые двери, рассказал "ТВ Центр". Вскрывать их пришлось бы долго, если неприступная крепость вдруг не сдалась бы сама.

Хозяин дома, кажется, даже не понял, зачем пришли к нему оперативники. Мужчину подозревают в ограблении. По версии следствия, на территории одного из садоводств в Павлово-Посадском районе Подмосковья он напал на молодую женщину. Та возвращалась из банка, в сумке несла внушительную сумму – свыше двух с половиной миллионов рублей. На месте преступления вспомнила – в сумерках сразу обратила внимание на человека в медицинской маске, но нападения не ожидала.

"Мы с ним вот здесь вот разминулись, я пошла дальше прямо. Развернулась еще, посмотрела, подумала, что он в маске – болеет что ли чем-то. И пошла дальше. Когда я дошла до поворота, повернула голову от того, что кто-то бежит. И он пшикнул мне в лицо баллончиком", - рассказала потерпевшая.

Она пыталась бороться, но силы оказались неравны. Грабитель еще раз брызнул ей в лицо из баллончика, и, выхватив сумку, скрылся через калитку в заборе – его было уже догнать. Но полиция сумела выйти на след. При обыске дома обнаружили еще и оружие, а не только деньги. Правда, аккуратно выложенные в ряд пятитысячные купюры на кадрах оперативной съемки – всего лишь десятая часть похищенного.

"Оперативниками обнаружены и изъяты мобильные телефоны, сим-карты, патроны и обрез охотничьего ружья, а также деньги в сумме 250 тысяч рублей. Изъятое оружие и боеприпасы направлены на исследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Подозреваемый в грабеже, как считают оперативники – человек, неплохо знакомый с криминальным миром. Биографию выдают татуировки. Если вина задержанного будет доказана, ему грозит до 12 лет тюрьмы. Уже возбуждено уголовное дело. Не исключено, что в нем появятся и новые фигуранты – сообщники, которые могли навести на жертву, заранее зная о том, что она сняла крупную сумму денег. Где остальная часть украденного – больше двух миллионов рублей – теперь выясняет следствие.

Борис Иванин, "ТВ Центр"