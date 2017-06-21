Сборная России готовится к матчу с Португалией в полном составе

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Чуть более трех часов осталось до начала одного из главных футбольных событий года в России – матча между сборными нашей страны и чемпионами Европы португальцами. Встреча пройдет в рамках Кубка конфедераций. К игре с командой Фернанду Сантуша наша дружина готовится в полном составе.

Сборная России по футболу готовится к важнейшему матчу в рамках Кубка конфедераций-2017 против команды Португалии. Встреча состоится в Москве на стадионе "Спартак". Начало запланировано на 18:00.

На стадион болельщиков начинают пускать за три часа до начала матча. Такое решение было принято ФИФА в связи с большим ажиотажем перед игрой. На матч проданы все билеты, и в среду на арене ожидается аншлаг, передает сайт РФС.

Чтобы попасть на стадион фанаты должны были получить паспорт болельщика. Процедура не сложная. В специализированных центрах волонтёры подсказывают каждый шаг.

Что касается футболистов, то согласно последним данным, наша команда подходит ко встрече с чемпионами Европы в полном составе – без травмированных. Эта встреча станет особенной для вратаря сборной России Игоря Акинфеева. Он проведет свой 100-й матч в футболке национальной команды.

Между тем, на предматчевой пресс-конференции наставник россиян Станислав Черчесов отметил, что его команде предстоит встреча с серьезным оппонентом.

"Португалия – действующий чемпион Европы. Год назад они играли на большом турнире и выиграли его", - заявил тренер.

В свою очередь, главный тренер португальцев Фернанду Сантуш отметил, что россияне сильны игрой. "Мы столкнулись с командой, которая играет дома, переживает перестройку, с новым тренером, и это очень сильный соперник. Ожидаем сложного матча, но мы подготовились", — заявил Сантуш на пресс-конференции.

Первый тур Кубка конфедераций в группе А прошел 17 и 18 июня. В матче открытия сборная России одолела команду Новой Зеландии со счетом 2:0. В свою очередь, португальцы спустя день не смогли обыграть команду Мексики (2:2).