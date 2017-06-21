У московских орнитологов начался сезон спасения птиц

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Неравнодушные москвичи и гости столицы помогают птицам. Пернатых с различными травмами подбирают на улицах и приносят в специальный госпиталь сами орнитологи и обычные прохожие. Там для них организован уход и лечение.

У Татьяны и ее коллег-орнитологов в самом разгаре сезон спасения птенцов, рассказал "ТВ Центр". Каждое утро в клинике, которая славится своим неофициальным названием – "птичий госпиталь" – начинается с тщательного осмотра малышей. Они попадают сюда в разном состоянии. Кого-то достаточно только выкормить, некоторым нужна помощь и посерьезней, как, например, птенцу дрозда.

"Поступил он к нам с переломом. У него перелом голени. Сейчас, видите повязку, фиксирующую на лапке, под ней располагается гипсовая повязка. И птенчик проходит курс лечения. В дальнейшем надеемся, что отпустим его все-таки на волю", - рассказала ветеринарный врач Татьяна Кузнецова-Мандрыка.

Перед тем, как забирать с улицы птенца, стоит провести небольшое исследование, чтобы не оказать пернатому медвежью услугу. Птенцы могут быть не выпавшими из гнезда, а уже улетевшими из него. Нельзя подбирать подросшего вороненка. С ним всегда где-то рядом родители, которые учат его жизни. А самый верный признак того, что вмешиваться не стоит – отросшие маховые перья у любого вида. Исключение – травмы или заметные признаки плохого самочувствия.

Месячного голубенка принесли в клинику в буквальном смысле в лежачем состоянии. Он был такой страшный, что его назвали Чертенком. За пять дней он заметно окреп. Но пока все равно еще живет в специальном брудере в тепле при температуре свыше 30 градусов.

Тепло для птиц – самое лучшее лекарство. А еще правильная еда и режим кормления. Для полноценного развития насекомоядных нужно кормить специальными смесями с добавлением творога и яиц, а хищников – маленькими мышатами. Спасение птенцов – дело ответственное. Если вы приняли решение помочь пернатому, то будьте готовы – самых маленьких придется кормить и поить каждый час. Тех, что постарше – каждые два-три часа. Голубоглазого галчонка откормили за две недели, и он уже рвется на свободу.

"Как вы видите, он уже начинает кусаться. То есть птичка постепенно становится дикой. Когда его принесли, это была такая няшечка, которая открывала клювик, просила кушать. Сейчас уже проявляет агрессию. То есть, он уже напрягается в моих руках. И в принципе он уже кушает сам", - пояснила Татьяна Кузнецова-Мандрыка.

На воле в итоге окажутся далеко не все крылатые пациенты. Если за время лечения птица стала ручной, то в природе она не выживет. Таким найденышам врачи подыскивают хозяев или устраивают в специализированные реабилитационные центры с просторными вольерами.

Екатерина Гоголева, Александр Голубев, "ТВ Центр"