В районе "Открытие Арены" в связи с Кубком Конфедераций ограничено движение
Теги: Ограничение движения футбол москва спартак
Информация для автомобилистов: в связи с проведением Кубка Конфедераций в районе станций метро "Спартак" и "Тушинская" в среду будет перекрыто движение.
Как рассказал "ТВ Центр", до полуночи нельзя проехать по северному и южному дублёрам Волоколамского шоссе, а также по Проектируемому проезду 52-91, Тушинской площади и проезду Стратонавтов. Такие же ограничения будут действовать 25 июня и 2 июля. Выбирайте пути объезда.