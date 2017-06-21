Эмир Катара передал тайное послание для Путина

Теги: Политика путин песков катар

Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани передал президенту России Владимиру Путину письменное послание. СМИ сообщили, что оно касается двусторонних отношений и дипломатического кризиса в Персидском заливе. Дмитрий Песков сообщил, что письмо уже передано по дипломатическим каналам.

В Кремле сообщили о передаче послания от эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани. Оно предназначено для президента России Владимира Путина, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Пока не ознакомились, но по дипломатическим каналам оно передано", - приводит его слова ТАСС.

Как отметил катарский телеканал Al-Jazeera в Москве, эмир Катара затронул в своем послании тему двусторонних отношений, а также последние события в связи с дипломатическим кризисом в Персидском заливе. Письмо главе российского МИД Сергею Лаврову передал посол Катара в Москве Фахд бен Мухаммад аль-Аттыйя.

Ранее в июне ОАЭ, Саудовская Аравия, а также ряд других стран разорвали дипотношения с Катаром. Доху обвинили в поддержке терроризма и вмешательстве во внутренние дела этих государств.

Между тем, одной из причин ухудшения отношений могла стать публикация на сайте новостного агентства Катара сообщения от имени эмира. В нем он якобы дружественно отзывался об Иране и Израиле. Позднее в Дохе заявили, что сайт новостного агентства был взломан. В свою очередь, США, по данным телеканала CNN, подозревают в кибератаке "русских хакеров".