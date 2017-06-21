На вокзале в Бельгии обезвредили подозрительный предмет

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На вокзале в бельгийском Намюре саперы обезвредили подозрительный предмет, никто из людей не пострадал. Ранее полиция эвакуировала из вокзала всех пассажиров, железнодорожное сообщение было прервано.

Бельгийские саперы обезвредили подозрительный предмет на вокзале в городе Намюр, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ.

Ранее стало известно, что полиция эвакуировала с вокзала всех пассажиров. Железнодорожное сообщение было приостановлено, многие оказались заблокированы в остановившихся поездах.

Во время операции по обезвреживанию предмета никто из людей не пострадал. Ожидается, что в скором времени вокзал откроют и возобновят сообщения поездов

20 июня на Центральном вокзале в Брюсселе военные ликвидировали мужчину, который устроил небольшой взрыв. Прокуратура квалифицировала происшедшее как теракт.

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