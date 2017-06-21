Присяжные вынесут вердикт по делу Немцова 22 июня

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Коллегия присяжных 22 июня вынесет вердикт по делу об убийстве Бориса Немцова. Сторона обвинения просит вынести обвинительное заключение, адвокаты подсудимых настаивают на оправдательном вердикте.

Вынесение вердикта присяжных по делу об убийстве Бориса Немцова состоится 22 июня. Об этом сообщил "Интерфакс".

Гособвинение просило присяжных вынести всем фигурантам обвинительный вердикт, адвокаты же настаивают на оправдании своих подзащитных в связи с отсутствием прямых доказательств их причастности к совершению преступления.

Адвокаты потерпевшей стороны – дочери Немцова Жанны – заявили, что ни следствие, ни обвинение не доказали причастность к преступлению одного из фигурантов – Хамзата Бахаева. После выступления подсудимых перед присяжными, председатель коллегии Юрий Житников представит сторонам для обсуждения список вопросов, на которые предстоит ответить членам коллеги при вынесении вердикта.

Бориса Немцова убили в центре Москвы на Большом Москворецком мосту поздним вечером 27 февраля 2015 года. В начале октября 2016 года Московский окружной военный суд приступил к рассмотрению дела об убийстве по существу. Обвиняемыми по делу проходят Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Тамерлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. Дело рассматривается с участием коллегии присяжных.