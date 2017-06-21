Умер экс-глава советской нелегальной разведки Юрий Дроздов

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В возрасте 91 года скончался бывший глава советской нелегальной разведки Юрий Дроздов. О причинах смерти не сообщается. Отечественную нелегальную разведку Дроздов возглавлял в период с 1979 по 1991 годы.

Бывший начальник отечественной нелегальной разведки, создатель и руководитель разведывательно-диверсионного подразделения внешней разведки "Вымпел" Юрий Дроздов скончался в среду утром в возрасте 91 года. Об этом сообщает "Русская планета".

"21 июня ушел из жизни легендарный начальник отечественной нелегальной разведки, ветеран Великой Отечественной войны, генерал-майор в отставке Юрий Иванович Дроздов", - приводит слова начальника пресс-бюро Службы внешней разведки России Сергея Иванова ТАСС.

Дроздов родился в 1925 году в Минске. Он воевал в Великой Отечественной войне и встретил победу в Берлине. Дроздов принимал непосредственное участие в операции по обмену советского разведчика Рудольфа Абеля на американского летчика Фрэнсиса Пауэрса. В 1979 году он был назначен начальником нелегальной разведки, которую возглавлял до 1991 года.