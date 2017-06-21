В Москве задержан мужчина за попытку дать взятку приставу в виде Mazda 3

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Житель Москвы задержан за попытку передать судебному приставу автомобиль в качестве взятки, предоставив должностному лицу имущественные права на автомобиль Mazda 3 стоимостью 350 тысяч рублей. В ближайшее время задержанному будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

В Москве мужчина предложил судебному приставу взятку автомобилем, передает "МИР24" со ссылкой на заявление представителя Следственного комитета.

Накануне 36-летний житель столицы, находясь в помещении Измайловского отдела УФССП России по Москве, положил на рабочий стол судебного пристава-исполнителя в качестве взятки заполненный и подписанный им договор купли-продажи на автомобиль Mazda 3, стоимость которого составляет 350 тысяч рублей.

Мужчина намеревался вознаградить пристава за прекращение производства, возбужденного по гражданскому делу, однако был задержан на месте сотрудниками правоохранительных органов. Возбуждено уголовное дело по статье "Дача взятки должностному лицу в крупном размере".

Задержанному предъявят обвинение и изберут меру пресечения в самое ближайшее время, добавила она.

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