СМИ: в крови погибшего в Балашихе мальчика вновь обнаружили алкоголь

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Новая судебно-медицинская экспертиза подтвердила наличие высокой дозы алкоголя в организме шестилетнего мальчика, который погиб в Балашихе при наезде автомобиля. Теперь специалисты будут выяснять, какой именно напиток и в каком количестве употреблял ребенок перед смертью.

Повторная судебно-медицинская экспертиза подтвердила факт наличия высокой дозы алкоголя в организме шестилетнего мальчика, который был насмерть сбит женщиной на автомобиле в Подмосковье. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на компетентный источник.

"Результаты повторного исследования крови погибшего ребенка однозначно свидетельствуют о том, что исследуемый и контрольный образцы принадлежат именно ему, и в них присутствует значительное количество алкоголя", - отметил собеседник агентства.

По его словам, это говорит о том, что признаков халатности в действиях эксперта, который проводил первоначальную экспертизу, не усматривается. Также он сообщил, что в эксгумации мальчика для проведения еще одного исследования необходимости нет. Однако окончательное решение по этой процедуре еще не принято. Специалистам предстоит выяснить, какой именно напиток и в каком количестве употреблял ребенок перед смертью.

ДТП произошло 23 апреля в подмосковной Балашихе. Местная жительница за рулем иномарки сбила шестилетнего мальчика, который погиб на месте. Последующая экспертиза показала наличие алкоголя в крови мальчика в концентрации, соответствующей сильной степени опьянения.

Позднее в июне было принято решение эксгумировать тело ребенка для перепроверки данных экспертизы. По факту проведения экспертизы, в результате которой в крови ребенка нашли алкоголь, возбуждено уголовное дело о халатности.

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