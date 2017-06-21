Сотрудник МИД найден мертвым в квартире в Москве

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В Москве скончался старший советник Департамента по делам СНГ МИД России. Тело 62-летнего Андрея Недосекина обнаружила в квартире его жена. В МИД подтвердили информацию о смерти дипломата.

В Москве скончался старший советник Департамента по делам СНГ МИД России Андрей Недосекин. Тело 62-летнего дипломата обнаружила его жена, пишет "Ридус".

Причины смерти Недосекина устанавливаются. По данным экспертизы, тело пролежало в квартире несколько дней.

В МИД России подтвердили смерть своего сотрудника. В некрологе, опубликованном на сайте ведомства, отмечается, что Недосекина отличали профессионализм и высокая степень ответственности, внимательное отношение к коллегам.

Андрей Недосекин родился 4 ноября 1954 года в Москве. После окончания в 1982 году МГИМО МИД СССР более 35 лет посвятил дипломатической службе. Работал в различных департаментах министерства, а также в посольстве в посольстве СССР, а затем Российской Федерации в Ирландии. Имел дипломатический ранг советника первого класса.